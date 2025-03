Tg24.sky.it - Omicidio nel Bergamasco, fermati due uomini: uno confessa. Vittima ha reagito a una rapina

Svolta nelle indagini per l'di Luciano Muttoni, l'uomo 58enne trovato senza vita ieri nella sua casa di Valbrembo, nella Bergamasca. I carabinieri hanno fermato due, un italiano di 25 anni e un polacco di 24, che ora sono in carcere a Bergamo. Alla base dell'una, per sottrarre allasoldi, telefono e carte di credito.Il primo fermato ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità e fornendo anche indicazioni utili al ritrovamento del proprio giubbotto macchiato di sangue, di alcuni documenti sottratti allae dell’arma del delitto, una pistola scacciacani con cui ha colpito più volte laal capo, oltre ad averla percossa con pugni e calci alla testa, causandole gravi ferite a seguito delle quali laè deceduta.