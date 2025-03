Bergamonews.it - Omicidio Muttoni, trovata una scacciacani: forse è l’arma del delitto

Ponte San Pietro. Proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Luciano, il 58enne trovato con profonde ferite alla testa domenica mattina nel suo appartamento in via Rossini a Valbrembo.Lunedì mattina i carabinieri hanno fatto tappa in via della Pace a Ponte San Pietro, dove in un’area verde non lontana dal fiume Brembo hanno trovato una. Il sospetto è che siautilizzata per ucciderecolpito più volte con il calcio della pistola, ma è uno degli aspetti da chiarire.Domenica, in tarda serata, si è diffusa la notizia che due persone sarebbero sospettate del, anche se ufficialmente non risultano ancora in stato di fermo.Seguono aggiornamenti