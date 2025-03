Agi.it - Omicidio Muttoni a Valbrembo, fermati due uomini. Hanno confessato

AGI - Duesono statidai carabinieri di Bergamo con l'accusa di aver ucciso ieri mattina aLuciano. Sono un cittadino italiano residente a Bergamo, classe 2000, con precedenti penali, e il suo presunto complice di origini polacche e di un anno più grande, residente in provincia di Monza Brianza. Il primo fermato ha reso spontanee dichiarazioni ammettendo le proprie responsabilità e fornendo anche indicazioni utili al ritrovamento del suo giubbotto macchiato di sangue, di alcuni documenti sottratti alla vittima e dell'arma del delitto, una pistola scacciacani con cui ha colpito più volte la vittima al capo, oltre ad averla percossa con pugni e calci alla testa, causandole ferite mortali. Le confessioni deiIl secondo fermato è stato prelevato questa mattina in una comunità terapeutica in provincia di Monza Brianza, dove svolgeva attività di aiuto educatore, e haspiegando di aver colpito a morte la vittima perché aveva cercato di reagire a un tentativo di rapina.