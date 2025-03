Thesocialpost.it - Omicidio di Luciano Muttoni a Valbrembo, confessano i due fermati: è stato ucciso per una rapina

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Bergamo come presunti autori dell’di, avvenuto nella mattinata di ieri a. I due individui includono un italiano di 23 anni con precedenti penali, residente a Bergamo, e un complice polacco di 22 anni, abitante in provincia di Monza Brianza.Il primo deiha rilasciato dichiarazioni spontanee, ammettendo le sue colpe e fornendo indicazioni per il ritrovamento del giubbotto sporco di sangue, di documenti sottratti alla vittima e dell’arma utilizzata, una pistola scacciacani con cui ha colpito la vittima alla testa in più occasioni, oltre a picchiarla con pugni e calci, provocandole ferite letali.Il secondo uomo èarrequesta mattina all’interno di una comunità terapeutica nella provincia di Monza Brianza, dove lavorava come educatore.