Ilgiorno.it - Omicidio a Valbrembo, ucciso Luciano Muttoni: fermati due ventenni. “Volevamo rapinarlo”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 10 marzo 2025 – Svolta nelle indagini per l'di, il 57enne trovato senza vita nella sua casa in via Rossini a, nella Bergamasca. I carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due uomini, un italiano di 25 anni e un polacco di 24, ora in carcere a Bergamo. La morte dell'uomo sarebbe venuta a seguito di una rapina finita male, con la vittima che avrebbe reagito causando l'alterco fatale. Le indagini proseguono allo scopo di accertare eventuali ulteriori responsabilità a carico di altre persone che potrebbero aver concorso o favorito la commissione del reato. I dueIl primo fermato ha reso spontanee dichiarazioni ammettendo le proprie responsabilità e fornendo anche indicazioni utili al ritrovamento del proprio giubbotto macchiato di sangue, di alcuni documenti sottratti alla vittima e dell'arma del delitto, una pistola scacciacani con cui ha colpito più volte la vittima al capo, oltre ad averla percossa con pugni e calci alla testa, causandole gravi ferite a seguito delle quali la vittima è deceduta.