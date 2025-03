Secoloditalia.it - Oltre la diplomazia: lo show della politica americana che in Europa si fatica a comprendere

Laè un mosaico complesso, caratterizzato da principi fondamentali e dinamiche uniche. Uno degli aspetti centrali è sicuramente la santificazionelibertà di parola, che, in un mondo in cui l’informazione è totalmente disintermediata, tende a produrre un effetto pirotecnico paragonabile a quelloscia di detriti lasciata da un fallimento nel lancio di un razzo. Negli Stati Uniti, ognuno esprime le proprie opinioni senza inibizioni, alimentando un dibattito pubblico immediato e senza filtri, in cui il fattore decisivo è l’impatto in termini di reazione di massa sui social media, più che il valore sostanziale dell’affermazione.Ovviamente, questo non accade solo negli Stati Uniti, ma in gran parte del mondo. Tuttavia, quando si verifica in, in qualche modo viene temperato dalla nostra generale sensibilità diplomatica, che negli ultimi anni inizia però a mostrare qualche segno di cedimento.