Olimpia, rimonta da urlo. Brooks ribalta Treviso

Per risolvere una di quelle serate che sembrano davvero storte ci vuole il guizzo di un talento, se poi questo momento si trascina praticamente per tutti gli ultimi 15 minuti diventa improvvisamente tutto più positivo. Così l’Milano torna al successo in campionato per 90-80 sulla Nutribullet, ma lo fa dopo aver rischiato di sprofondare nel terzo quarto di fronte ad una formazione ospite che non sbagliava un colpo. Invece, come più volte, gli è successo in Italia, are l’andamento della partita ci pensa Armoniche chiude con 27 punti ed un clamoroso 7/11 da 3 punti. Ogni volta ci si sorprende perchè a livello di Eurolega spesso l’americano è stato un oggetto misterioso, ma le statistiche in Italia, dove certamente la fisicità è minore e l’impatto difensivo richiesto è più gestibile, dicono che è il miglior realizzatore della squadra con 15.