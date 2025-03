Ok alla ricapitalizzazione da 64 milioni per la holding Fenice Chiara Ferragni pronta a versare fino a 38 milioni

Ilfattoquotidiano.it - Ok alla ricapitalizzazione da 6,4 milioni per la holding Fenice. Chiara Ferragni pronta a versare fino a 3,8 milioni

Via libera dell’ assemblea dei soci all’aumento di capitale di, la società titolare dei marchi di. Lo si legge in una nota dell’azienda, in cui viene sottolineato che la delibera, con i termini posposti dall’amministratore unico Claudio Calabi, è passata con il voto favorevole di Sisterhood (società di, azionista al 32% di, ndr) e di Alchimia (di Paolo Barletta, con il 40% di).Sisterhood si è detta “a sottoscrivere l’aumento di capitale in proporzionequota detenuta” ed eventualmente anche per la parte che non fosse sottoscritta dagli altri soci, per consentire adi “proseguire con successo la propria attività”. L’ammontare complessivo dellaè di 6,4. L’altro socio, Pasquale Morgese con 27,5% non pare intenzionato a sottoscrivere la sua quota.