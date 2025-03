Bergamonews.it - Nuvole e pioggia ci accompagnano per tutta la settimana

Leggi su Bergamonews.it

La discesa dal nord Europa di aria fresca sul comparto mediterraneo alimenta la permanenza di una struttura depressionaria, che determina un conseguente richiamo di correnti umide da sud/ovest sull’Italia.Lasarà pertanto caratterizzata da una continua alternanza di nubi e piogge anche sulla nostra regione, con un primo fronte nuvoloso arrivato nella serata di ieri, un secondo, più debole, atteso per questa sera, un terzo fronte previsto per il pomeriggio di domani e un quarto atteso nella giornata di giovedì.Le temperature, dopo il calo nei valori massimi, non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate in particolar modo dalla copertura nuvolosa con valori diurni piuttosto contenuti.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.