Thesocialpost.it - Nuovo tutor sulle autostrade, ecco Navigard: tutto quello che c’è da sapere

Leggi su Thesocialpost.it

Dal 7 marzo, il sistemamonitora 26 nuove tratte autostradali, portando a 1.800 km la rete coperta.per l’Italia e Polizia di Stato collaborano per garantire più sicurezza stradale e ridurre la velocità media degli automobilisti.Leggi anche: Dodicenne salva la nonna con un massaggio cardiaco: imparato a un campo estivoChi controlla le telecamere del?Le immagini delle telecamere vengono analizzate direttamente dalla Polizia di Stato, come previsto dall’articolo 12 del Codice della Strada. Questo sistema, introdotto nel 2005, ha ridotto il numero di incidenti, favorendo una guida più prudente e consapevole.: ilche controlla anche sorpassi e camionIlsi basa sulla piattaforma, sviluppata da Movyon, società del Gruppo Aspi. Questo sistema non si limita a calcolare la velocità media, ma analizza anche:Sorpassi dei mezzi pesantiRispetto del limite di massa consentitoCircolazione su corsie non autorizzateVeicoli contromanoGrazie a telecamere, radar e server avanzati, ilgarantisce un monitoraggio costante della rete autostradale, migliorando la sicurezza.