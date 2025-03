Dailymilan.it - Nuovo San Siro, La Repubblica: il Comune di Milano convoca Milan e Inter. Il punto

In merito alSan, ildihatoper capire cosa sta succedendo in merito alla proposta.Nella giornata odierna ci sarà una nuova puntata sulla questioneSan. Ildi, nella giornata di venerdì ha spedito una lettera ae per capire cosa sta succedendo. Ilattendeva, infatti, già per la scorsa settimana la proposta di acquisto per il Meazza e per le aree limitrofe e l’aggiornamento del vecchio Piano di fattibilità tecnico economica che mette insieme costi e intenzioni.Ma ad oggi ancora non è arrivato nulla sul tavolo degli uffici di piazza Scala. Il tempo stringe e se i due club continueranno a prendersi del tempo, il progetto per la costruzione delimpianto di fianco al Meazza rifunzionalizzato rischia di saltare.