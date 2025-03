Quotidiano.net - Nuovo regolamento Ue sui rimpatri: un sistema comune per i 27 Paesi membri

Un "Ordine dieuropeo" che farà da terrenoper le decisioni dei 27, fornendo "chiarezza" per l'intera Unione, è una delle maggiori novità che, a quanto si legge nella bozza visionata dall'ANSA, è contenuta nelsuiUe, atteso per domani. Ilsi compone di 52 articoli ed è direttamente, e obbligatoriamente, applicabile dai singoli Stati. "L'attuale mosaico di 27 diversi sistemi nazionali dio, ciascuno con il proprio approccio e le proprie procedure, compromette l'efficacia deia livello Ue", si legge nell'introduzione del testo. "L'istituzione di uneuropeo efficace eper iè un pilastro centrale del Patto su migrazione e asilo. Per funzionare, qualsiasidi gestione della migrazione deve avere una politica credibile ed efficace in materia dio.