Ternitoday.it - Nuovo ospedale di Terni: “Che fine hanno fatto i soldi messi a disposizione dal ministro Giorgetti?”

Leggi su Ternitoday.it

di, argomento sempre attuale in città. Lunedì mattina, in consiglio comunale, atto di indirizzo del consigliere Francucci ed altri (Alternativa Popolare) per quanto riguarda la realizzazione della nuova struttura sanitaria cittadina. A intervenire sul punto Stefano Bandecchi.