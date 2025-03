Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve (Gazzetta), se Thiago Motta dovesse essere esonerato stagione in corso… Spuntano due nuovi traghettatori: le ultimissime e i nomi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutti i dettagli sul futuro della panchina bianconero: duedi possibiliUn’opzione quasi improbabile ma il calcio non è mai prevedibile e quindi bisogna stare attenti a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane sulla panchina dellantus: come riportato da Ladello Sport, in caso di risultati negativipotrebbein corso. In questo caso i bianconeri dovrebbero trovare un traghettatore. Tra ipiù gettonati quelli dell’exTudor e di Mancini, profilo dalla caratura internazionale. Al momento è comunque difficile che i bianconeri cambinoda questo momento fino alla fine della.Leggi suntusnews24.com