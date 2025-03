Iodonna.it - Nuovi volti, stesse risate (vietate)! I più temuti? Enrico Brignano e Geppi Cucciari

Sei ore di resistenza comica, un cast esplosivo e duearbitri pronti a giudicare ogni smorfia sospetta. LOL: Chi ride è fuori torna su Prime Video con una quinta stagione che promette di essere ancora più imprevedibile e il trailer ufficiale, appena rilasciato, promette momenti esilaranti e sfide al limite dell’assurdo. Il debutto è fissato per il 27 marzo 2025, con i primi cinque episodi disponibili subito e l’ultimo in arrivo il 3 aprile. Il format resta fedele alle origini: dieci comici si sfidano nel non ridere mentre cercano di far cedere gli avversari, con un premio finale di 100.000 euro destinato a un ente benefico scelto dal vincitore. Chi sarà l’ultimo a cedere in LOL 5? I 10 comici concorrenti di “LOL: Chi ride è fuori” guarda le foto LOL 5: le prime immagini dal trailerIl trailer ufficiale di LOL 5 anticipa una competizione più folle che mai.