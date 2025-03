Lettera43.it - Nuovi Tutor 3.0 in autostrada: cosa sono, dove e come funzionano

Inarrivati3.0, i sistemi per controllare la velocità in linea con quanto previsto dal piano di implementazione del Gruppo Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. Gli strumenti rientrano nell’ambito di Navigard, la piattaforma tecnologica che, grazie a un complesso sistema di algoritmi, gestisce e integra i dati provenienti da radar, telecamere, server periferici e un sistema centrale per rilevare la velocità media di un veicolo, segnalandolo, per opportune verifiche, in caso di superamento dei limiti, circolazione su corsie non consentite e verifica del rispetto dell’obbligo di destra rigorosa da parte dei veicoli pesanti. Si tratta di un efficace strumento per il contrasto agli incidenti introdotto nel 2005 che, grazie alla sua efficienza nel sanzionare – e dunque prevenire – i comportamenti pericolosi, ha fatto registrare un drastico calo dell’incidentalità dovuto alla diminuzione della velocità di picco e di quella media.