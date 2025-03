Iodonna.it - Nuova figlia d'arte in passerella! E mamma Naomi Watts non potrebbe essere più orgogliosa

Leggi su Iodonna.it

C’è un nuovo volto da tenere d’occhio nel mondo della moda, e il suo cognome suona familiare. Kai Schreiber, 16 anni, ha fatto il suo debutto inalla Paris Fashion Week, calcando la scena con l’eleganza e la sicurezza di chi sembra nato per questo.die Liev Schreiber, Kai ha sfilato per Valentino sotto la direzione creativa di Alessandro Michele, conquistando immediatamente l’attenzione del fashion system. Sui social, la giovane modella ha condiviso il suo entusiasmo, mentre sua madre, orgogliosissima, ha celebrato il momento con parole piene d’amore. Le star alla Paris Fashion Week Ai 2025/26 guarda le foto Valentino sfila a Parigi: il look d’esordio di Kai SchreiberPer il suo debutto con Valentino, Kai Schreiber ha indossato un miniabito in maglia di pelle di serpente con colletto di piume, un outfit che combinava grinta e sofisticatezza.