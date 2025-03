Numeri in crescita per il porto ravennate | la movimentazione merci aumenta del 76% in un anno

Ravennatoday.it - Numeri in crescita per il porto ravennate: la movimentazione merci aumenta del 7,6% in un anno

Leggi su Ravennatoday.it

Buone notizie per ildi Ravenna, dove il mese di gennaio 2025 segna un dato in forterispetto a dodici mesi fa.che fben sperare anche relativamente a febbraio, dove laperò dovrebbe essere più contenuta. Sono questi, in sintesi i dati che emergono dal quadro.