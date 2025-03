Sport.quotidiano.net - Nulla da fare contro la corazzata. Busto Arsizio gioca con il cuore. Scandicci le “concede“ almeno un set

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Uyba perde a Firenzela, ma si prende la soddisfazione di vincere un set. Gara 1 dei quarti va al fortissimo team di coach Marco Gaspari, terzo alla fine della regular season e rientrante nel quartetto di squadre che hanno un altro potenziale rispetto a tutte le altre del campionato. Vittoria per 3-1una discreta,a tratti e per tutto il secondo set, Uyba. Nel primo parziale non c’è storia e la Uyba precipita subito sotto 13-6 col punto della Nwakalor. Piva e Obossa provano a far rimanere in scia lecche, ma la ex Herbots e la Nwakalor portano le toscane sul 18-10. A chiudere il primo set con un netto 25-14, con due siluri, ci pensa Kate Antropova. Nel secondo, invece, le farfalle lottano, con l’attacco della Sartori vanno sull’11-7 e con un murone della Van Avermaet volano sul 14-9 e poi sul 16-10.