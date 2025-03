Lapresse.it - Nucleare, Iran: “Non negozieremo sotto pressione o intimidazione”

“Il programmaiano è sempre stato e rimarrà sempre interamente pacifico. Fondamentalmente non esiste quindi una cosa come la sua ‘potenziale militarizzazione'”. Lo ha affermato il ministro degli esteriiano Abbas Araqchi su X. Una risposta al presidente degli Usa Donald Trump che ha chiesto a Teheran un nuovo accordo, al fine di limitare il rapido avanzamento del programmaiano.“Non. Non lo prenderemo nemmeno in considerazione, non importa quale sia l’argomento. Negoziare è diverso dall’e dal diktat”, ha aggiunto Araqchi. “In passato, gli Stati Uniti godevano del rispetto dell’ogni volta che erano rispettosi nel loro discorso, e venivano affrontati ogni volta che adottavano una posizione minacciosa.