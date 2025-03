Unlimitednews.it - Nucleare, ENEA nel partenariato per lo sviluppo dei materiali avanzati

ROMA (ITALPRESS) – Accelerare lo, la produzione e la qualifica di nuovinucleari per reattori innovativi, integrando tecnologie digitali moderne e buone pratiche scientifiche. È l’obiettivo delCONNECT-NM1, cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dal CIEMAT conimpegnato, come partner e Programme Manager italiano, nella sperimentazione di, implementazione di un sistema di certificazione, elaborazione di linee guida e protocolli per la realizzazione di test in ambiente critico e caratterizzazione deiin piombo liquido per i futuri reattori veloci raffreddati al piombo (LFR). “, impegnata da oltre venti anni nelloe nella caratterizzazione diper reattori nucleari a fissione innovativi con leghe di piombo fuso, guiderà gli sforzi delverso la gestione della tecnologia deinucleari e dei database, anche attraverso l’integrazione delle infrastrutture specializzate di tutta Europa”, evidenzia Daniele Martelli, responsabile del Laboratoriodi Impianti e tecnologie dei metalli liquidi.