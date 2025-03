Unlimitednews.it - Nucleare, Artizzu “Nuove centrali volano per distretti innovativi”

ROMA (ITALPRESS) – “Nulla vieta che si realizzinonucleari prima di aver completato i lavori di smantellamento delle vecchie. E’ infatti possibile avere contemporaneamente, sullo stesso sito, reattori in funzione, in smantellamento e in costruzione, grazie a tecniche di compartimentazione di cantieri e sistemi di sicurezza. La centraledi nuova generazione è piccola e modulare, perfetta per creare attorno a sè un ecosistema industriale, fatto di alte tecnologie, spesso energivore, come nei settori di acciaio, vetro, carta e data center basati sull’intelligenza artificiale. I siti dellenucleari, in questo modo, saranno ilperindustriali”. Così Gian Luca, Ad di Sogin, in un’intervista a Il Riformista. “Da quando 38 anni fa sono state chiuse lenucleari, Sogin ha continuato a conservare buona partedelle competenze operative, da impianto, ingegneristiche,chimico-fisiche, ambientali, utili non solo per ildecommissioning, ma anche in uno scenario di ripartenza del