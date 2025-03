Novità e tradizione, il 29 e 30 marzo si corre il 39esimo Rally delle Prealpi Orobiche

Leggi su Bergamonews.it

Si scaldano i motori: a Bergamo torna il, unarassegne più attese del panorama automobilistico orobico che ogni anno attira i suoi appassionati tra le valli bergamasche ed arrivata.Una ‘due giorni’, quella del 29 e 30, valevole per il secondo appuntamento della Coppadi Zona3 e che vedrà circa un centinaio di piloti pronti a darsi battaglia nelle sei prove previste.“Il settore sportivo e automobilistico per ACI è molto importante – sottolinea il presidente Valerio Bettoni -; non per nulla abbiamo grandi figure a capo di quest’organismo, ciò che ha consolidato un proficuo e intenso rapporto con tutte le associazioni vicine a questo mondo”.Tra ledi quest’anno spicca il cambiamento del quartier generale che passa da Albino (Val Seriana) a San Pellegrino Terme (Val Brembana); sempre nella località termale sarà piazzato il palcopremiazioni.