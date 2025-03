Unlimitednews.it - Notte tranquilla per il Papa

ROMA (ITALPRESS) –Francesco “ha trascorso una, sta riposando”. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede nel bollettino di lunedì mattina.Un nuovo aggiornamento sulle condizioni del Pontefice è atteso nel tardo pomeriggio. Nella giornata di domenica, il cardinale Michael Czerny aveva letto nel corso della messa in piazza San Pietro l’omelia preparata dal Santo Padre in occasione del Giubileo del mondo del Volontariato: “Il mondo sta in mano a potenze malvagie, che schiacciano i popoli con l’arroganza dei loro calcoli e la violenza della guerra”, uno dei passaggi.Bergoglio aveva anche voluto ringraziare nella sua omelia i volontari presenti a Roma: “Vi ringrazio molto, carissimi, perché sull’esempio di Gesù voi servite il prossimo senza servirvi del prossimo”, ha scritto.