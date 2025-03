Calciomercato.it - Non solo Zielinski, un altro big va ko e salta Atalanta-Inter

infortunio e nuova assenza in quello che sarà il big match della prossima giornata di Serie ALa 28esima giornata di campionato non si è ancora conclusa, ma già si guarda ai prossimi impegni. E il calendario metterà di fronte una nuova sfida di vertice: a Bergamo si giocherà, domenica alle 20.45,.Nuova assenza in, dopova ko anche Cuadrado (LaPresse) – calciomercato.itSimone Inzaghi non potrà avere a disposizione Piotr. Il centrocampista polacco è entrato a gara in corso contro il Monza, ma la sua partita è durata soltanto tre minuti. Un infortunio muscolare ha infatti costretto l’ex Napoli a dare forfait, con Inzaghi che lo ha sostituito. Lo stesso tecnico, nel dopo gara, ha sottolineato come il giocatore dovrà restare ai box “per un po’ di tempo”.