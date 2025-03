Calciomercato.it - Non solo McKennie: altro rigore in Juventus-Atalanta di cui nessuno parla

Fa rumore la sconfitta della squadra di Thiago Motta contro quella di Gasperini. Proteste sul penalty concesso ai bergamaschi: la moviola di Serie AL’espugna l’Allianz Stadium’ con un netto 4-0 e apre la crisi della. Partita sbloccata nel primo tempo con untrasformato da Retegui, sul quale ha protestato Thiago Motta. Ma poteva esserci unanche per i bianconeri.Il tocco di mano di(LaPresse) – Calciomercato.itLungo check tra l’arbitro Sozza in campo e il collega Di Paolo al Var per confermare ilfischiato sul campo.tocca il pallone con il braccio: la prima verifica riguarda il punto di impatto che in effetti è punibile. E’ vero che il colpo di testa di Djimsiti arriva da distanza ravvicinata, ma il braccio del centrocampista americano è sopra la linea della spalla (praticamente sempre punibile) già prima del contatto con l’avversario.