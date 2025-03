Quotidiano.net - "Non solo a punti. Alle aziende serve una patente di credibilità"

L’ULTIMA NOVITÀ, in ordine di tempo, riguarda le società sportive. Sono anche loro a doversi dotare del Modello organizzativo 231. Una realtà oggi di casa in moltissime, chiamate a prevenre sempre di più i rischi legatiloro attività. In materia di sicurezza, ma anche di sostenibilità ambientale. "Senza contare gli ambiti della regolarità fiscale o dei beni culturali", precisa Stefano Lombardi (nella foto in alto), avvocato e docente di Legislazione dei beni culturali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e esperto del decreto legislativo 231. "Quello che – spiega – precisa che nel caso una società si arricchisca grazie all’operato criminale di un suo dipendente dovrà risponderne insieme a lui. Multe e interdizioni a lavorare con la pubblica amministrazioni, le sanzioni previste".