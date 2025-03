Agi.it - Non si trova più il palo del semaforo sotto al quale rimase incastrato Ramy

AGI - Non siilsemaforicoalil 19enne egizianoElgaml, come si legge nella relazione dei sanitari che lo soccorsero, venneto "parzialmente" al termine dell'inseguimento dei carabinieri la notte del 24 novembre 2024. In attesa del deposito della perizia cinematica che potrebbe chiarire meglio la dinamica in cui perse la vita il giovane passeggero dello scooter guidato da Fares Bouzidi, emerge questo elemento inedito. A quanto apprende l'AGI, è stato lo stesso ingegner Marco Romaniello, incaricato dello studio cinematico che sarà consegnato alla Procura tra un paio di giorni, a scriverlo in una mail dell'8 febbraio scorso evidenziando che "per quanto attiene la disponibilità del, risulta essere stato dismesso da A2A due giorni dopo l'incidente".