Non possiamo vivere così Paola Barale i 60 anni e la menopausa | le parole clamorose dalla Fialdini

Prossima ai 60è stata ospite di Francescaa Da noi. a ruota libera, programma domenicale di Rai 1 che racconta storie, racconti di rinascita e di scelte di vita rivoluzionarie. La celebre showgirl, molto amata dal pubblico italiano per la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, recentemente ha vissuto un momento difficile con la perdita della madre, Carla Morra, nel giorno del suo 85esimo compleanno, nella casa di riposo Sant'Anna a Fossano, in provincia di Cuneo. Un lutto che ha condiviso con i suoi fan attraverso un commovente messaggio su Instagram a corredo di un video: “Oggi, in tanti ti abbiamo accompagnata nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video, invece, risale a qualche anno fa, quando il tuo percorso era già purtroppo molto in salita.