Non più numero chiuso e test di ingresso a Medicina l’annuncio della ministra Bernini il Pd | Propaganda selezione ci sarà

Non piùe superamento dialla facoltà diannuncia il governo, ma il Pd parla di “pasticcio inattuabile a breve”. In una lettera a Il Messaggero ladell’Università ericerca, Anna Maria, annuncia “un cambiamento radicale, che recepisce istanze e bisogni di migliaia di studenti e delle loro famiglie, dando ad essi un sistema più razionale e più opportunità” e spiega che la “riformaapprovata questa settimana alla Camera in via definitiva. Dunquelegge”, con “il superamento dele l’abolizione del quiz digià dal prossimo anno accademico. Per le Università non statali il percorso è diverso e non può e non deve essere confuso con quello, ormai tracciato, delle statali”.“L’Università italiana volta pagina. Gli atenei italiani non si presenteranno più con l’insopportabile dicitura ‘’, ma con le porte aperte di chi ha l’ambizione di accogliere studenti e formarli per farli diventare bravi medici.