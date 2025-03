Non mi hanno più chiamata Uomini e Donne la dama fuori dal programma senza spiegazioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

, clamoroso addio: stavolta non è una scelta della concorrente ma di Maria De Filippi e della produzione. Nei giorni scorsi ilha avuto un colpo di scena: Barbara De Santi ha lasciato lo studio dopo alcuni anni di permanenza. Lo ha fatto con il cavaliere Ruggiero. Su instagram ha scritto “Non immaginavo che la mia vita sarebbe cambiata dopo pochi minuti” con in sottofondo la canzone di Giorgia, La cura per me.>>“Un messaggio per Tommaso”. Grande Fratello, è quello che lui e il pubblico aspettavano da tempo: cosa succede oraA fare una breve biografia di Ruggiero D’Andrea è , che scrive: “Ruggiero D’Andrea è nato il 1° novembre 1968 sotto il segno dello Scorpione”. Ovviamente, i social sono impazziti. Qualcuno ha parlato addirittura di un momento storico, visto che ormai in pochi credevano che Barbara potesse ancora trovare l’amore.