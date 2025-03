Lanotiziagiornale.it - “Non ha senso fare miliardi di debito per le armi”. Salvini fa il pacifista

Se il centrosinistra piange, il centrodestra certo non ride sul piano ReArmeu di Ursula von der Leyen. Nella maggioranza di governo, infatti, a spiccare è naturalmente la posizione del più trumpiano di tutti, il vice-premier Matteo, che, alla disperata ricerca di una collocazione “diversa” dalla maggioranza, si è votato al pacifismo. Domenica era in piazza con i banchetti. Ieri invece è tornato a cannoneggiare la posizione del governo: “La Lega è d’accordo con tutto quello che avvicina la pace”, ha ribadito, “Zelensky parla di pace, Putin parla di pace, grazie a Trump si parla di pace”, ha aggiunto, mentre “in Europa qualcuno parla dinucleari, esercito europeo, di soldati da mandare in Ucraina”, riferito al presidente francese Emmanuel Macron.“Non hadiper nuove”Ciò che “per la Lega” non haè “centinaia didi euro di, non per le scuole, gli ospedali o le pensioni, ma per nuove”.