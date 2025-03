Iltempo.it - "Non è vero" . Negoziati Usa, Peskov smentisce. Che succede in Ucraina

, nessun negoziato Usa-Russia. Il Cremlinola notizia diffusa da Cnn dianche fra Stati Uniti e Russia nei prossimi giorni in Arabia saudita. Il portavoce Dmitryha affermato che «non è». Intanto tiene banco anche la questione nucleare in Iran che sta cercando di avviarecostruttivi e reciprocamente rispettosi sulla situazione relativa al dossier nucleare. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitri, commentando la reazione di Teheran alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di rinegoziare un accordo sul programma nucleare della Repubblica islamica. «L'Iran cercacostruttivi basati sul rispetto reciproco», ha dettoalla stampa. Il Cremlino ha annunciato anche l'intenzione della Russia di continuare a fare tutto il possibile per risolvere pacificamente la questione del dossier nucleare iraniano.