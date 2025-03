Anteprima24.it - Non accettano figlia omosessuale e la maltrattano, genitori indifferenti a minacce suicidio

Tempo di lettura: 2 minuti“Sono rimastianche alla minaccia didella, non ritenevano che quella ragazza fosse adeguata per lei, avrebbero preferito passare ‘un guaio’ piuttosto che tollerare la sua relazione con una coetanea”. A parlare è il maggiore Francesca Romana Ruberto, comandante della compagnia dei carabinieri di Torre del Greco (Napoli) che ieri hanno dovuto arrestare in flagranza una coppia diaccusati di avere sequestrato e maltrattato la19enne legata sentimentalmente a una ventenne. Un amore contrastato a tutti i costi che, secondo quanto hanno accertato i militari dell’arma della stazione di Torre del Greco, che hanno acquisito la denuncia della giovane vittima, ha costretto la ragazza a un anno di sofferenza.“La sua – spiega il maggiore Ruberto – è famiglia abbastanza normale, con tre figli, che con la giustizia non ha mai avuto a che fare ma, purtroppo, che non vede di buon occhio il fatto che lasi fosse sentimentalmente legata a una ragazza a cui contestavano anche che fosse inadeguata per lei”.