Noisy Naples Fest | annunciati i Massive Attack unica data nel sud Italia all’Arena Flegrea

Alarrivano i: la band di Bristol torna a Napoli, la sua “seconda casa”, il 22 giugno 2025. Dopo le memorabili esibizioni del 2003, 2008 e 2016 il gruppo britannico torna nuovamente live questa estate, nella più grande arena all’aperto del sud, con uno show che si annuncia imperdibile.Ladi Napoli si aggiunge al tour prodotto da Live Nation e ai tre liveni precedentemente: a Milano il 18 giugno, a Ferrara il 19 giugno e a Gorizia il 24 giugno.I biglietti per assistere al concerto deial sud, saranno disponibili in prevendita da giovedì 13 marzo alle ore 11 su Etes, Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.Di nuovo nel nostro paese dopo il grande successo dello scorso anno con il concerto in Piazza Sordello a Mantova, il gruppo formato da Robert “3D” Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall è pronto a riportare la magia del trip hop incon uno show indimenticabile.