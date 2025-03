Udine20.it - Nino D’Angelo in concerto a Lignano. 9 agosto 2025

Cantautore, attore per il teatro e per il cinema, produttore discografico e teatrale, apprezzato da critica e pubblico per la sua poliedrica “anima artistica”,è l’icona musicale degli anni ’80 in Italia ed è uno dei massimi rappresentanti della cultura partenopea in tutto il mondo. Ha scritto dei grandi successi che sono entrati nel cuore di più generazioni come “A’ Discoteca“, inno nelle discoteche italiane negli anni ’80, ” Popcorn e Patatine” che ha accompagnato l’omonimo film e racconta la bellezza di un amore spensierato, “Maledetto Treno” un brano toccante dal testo commovente e tante altre hit, senza dimenticare “Napoli”, recentemente diventato l’inno ufficiale della squadra azzurra.Dopo il successo delevento andato in scena la scorsa estate allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli,annuncia “I Miei Meravigliosi Anni ‘80”, il tour per celebrare e cantare i grandi successi collezionati in oltre 40 anni di carriera nelle principali arene estive italiane: sabato 9(inizio ore 21:00) all’Arena Alpe Adria diSabbiadoro, nell’ambito della rassegna “Nottinarena”, si terrà l’unica data nell’intero Nordest.