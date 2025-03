Secoloditalia.it - Niente scorta, sorrisi e selfie: Meloni al saggio di danza della figlia in versione “mamma tifosa”

, strette di mano,, anche tra i genitori “politicamente ostili”. Giorgia, ieri, in”, si è presentata a sorpresa aldiGinevra in un teatro del Quartiere Africano di Roma, come racconta il Giornale. Vestita con un tailleur chiaro, senza bodyguard, ieri mattinaè stata ospite dell’Associazione Stratos Sport Dance & Studios di Fiumicino-Parco Leonardo, che aveva organizzato l’evento e il cui presidente, Enrico Folegnani, l’ha accolta, sostenendo poi di “aver visto una donna normale, coinvolta nel gruppo delle altre mamme del suo gruppo di”.aldiGinevraGinevra, 8 anni, partecipava a una gara ditra varie scuole e in diverse specialità, come moderna o hip hop, presentando ciascuna la loro coreografia sulla propria base musicale.