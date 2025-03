Sport.quotidiano.net - Nicolò alla prima rete in rossoblù e dopo l’infortunio. Lucumi: "Il mister mi ha aiutato a ritrovare fiducia». Cambiaghi: "E’ un gol-liberazione. Che bello tutti quei tifosi con noi»

Ottantasei minuti giocati nelle ultime tre partite. Tanti ne sono bastati aper dimostrare che la scelta di puntare su di lui quest’estate era stata corretta. Perché al netto delche l’ha tenuto lontano dai campi per praticamente metà stagione, l’ex Empoli ha già dato il suo apportocausa con tre prestazioni in crescendo e le statistiche che recitano tre assist ma soprattutto un gol, quello segnato al Bentegodi ieri, che si è rivelato quanto mai decisivo. "È stato un periodo difficile per me e il gol è una– ha sottolineato il 24enne –. Ho sempre sentito la vicinanza di, mi sono ripreso e questaè stata una grande soddisfazione. Lavoriamoi giorni per arrivare il più in alto possibile in classifica, ce la mettiamo sempre tutta".