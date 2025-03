Internews24.com - Nico Paz-Inter: Oaktree entusiasta, Inzaghi pure. Già deciso il ruolo

di RedazionePaz. Comeche ha giàildel fantasista argentino del Como che i nerazzurri vogliono in estateCome scrive il Corriere dello Sport il calciomercatosi ritrova a giocare una doppia partita perPaz che dal canto suo ha di fronte l’alternativa di rimanere al Como opdi tornare al Real Madrid. I madrileni vantano la recompra e il 50% in caso di futura vendita, con la possibilità di potersi riprendere il cartellino per 9 milioni l’estate prossima, 10 milioni nel 2026 e 11 milioni nel 2027. Inoltre va ricordato che il Como ha la possibilità di offrire una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni, proprio con l’obiettivo di cancellare qualsiasi opzione nelle mani delle merengues in merito al cartellino del talento sudamericano.