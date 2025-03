Juventusnews24.com - Nico Gonzalez bocciato dal Corriere: «La volontà non manca, tutto il resto sì». Altra insufficienza per l’argentino

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato i voti e i giudizi ai protagonisti del match disputato ieri all'Allianz Stadium tra Juve e Atalanta e vinto in maniera sorprendente dalla Dea per 4-0. Di seguito la pagella di Nico Gonzalez:

4 – Largo a sinistra, non riesce a uscire dal tunnel dell'ultimo periodo. La volontà non manca, tutto il resto sì. Esce di nuovo tra i fischi.