Quotidiano.net - Niccolò Fabi torna live: le date del tour

in concerto. Il suo ‘Libertà negli occhi2025’ prenderà il via il 4 ottobre e lo porterà nei teatri di mezza Italia. E così, dopo aver fatto parte del trio delle meraviglie formato con Daniele Silvestri e Max Gazzè e aver “prestato” la propria musica per il progetto ‘Discoverland’ degli amici Pier Cortese e Roberto Angelini,con unnel quale è protagonista assoluto. E nel quale proporrà al pubblico il nuovo ‘Libertà negli occhi’. Anche se, come ormai è consuetudine, la possibilità che sul palco il cantautore romano possa essere raggiunto da tanti amici e ospiti a ogni data è molto alta. “Ricominciamo intanto a darci qualche appuntamento, che nell’epoca della socialità telefonica un teatro come spazio fisico dove ritrovarsi diventa uno dei pochi ma necessari momenti di realtà emotiva reale e condivisa.