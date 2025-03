Udine20.it - Niccolò Fabi 11 novembre 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Ad ottobre inizia ilviaggio live di, cantautore romano fra i più amati dal pubblico, che tornerà sui palchi dei principali teatri della penisola con uncapitolo della sua carriera: “Libertà negli occhi – Tour”. La tournée seguirà la prossima pubblicazione deldisco dell’artista e farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia per unesclusivo concerto, in programma il prossimo 11alda. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e ilstesso, saranno in vendita dalle 14.00 di lunedì 10 marzo sul circuito Ticketone.it. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.«Ricominciamo intanto a darci qualche appuntamento, che nell’epoca della socialità telefonica uncome spazio fisico dove ritrovarsi diventa uno dei pochi ma necessari momenti di realtà emotiva reale e condivisa.