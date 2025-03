Tvplay.it - Neymar nei guai anche in Brasile. È polemica: “Scandaloso”

Il rientro inperè stato tutt’altro che sereno. L’ex Barcellona finisce in unapiuttosto seria, stavolta nessuno intende difenderlo.Senza infamia e senza lode,ha concluso la sua esperienza in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, a inizio 2025 per realizzare il grande desiderio di ritornare al club del suo cuore, ovvero il Santos, e potersi rimettere in forma per poi tornare a disposizionee sopratutto della Nazionale verdeoro per i prossimi obiettivi. Infatti, dopo un ritorno d’impatto in patria con tre reti nel Campeonato Paulista, l’attaccante è stato convocato dal Ct Dorival Junior fra i 23 che affronteranno Colombia e Argentina – il 21 e il 26 marzo prossimi – per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026.neiin. È: “” (LaPresse) – tvplay L’ultima convocazione perè stata nell’ottobre del 2023, in occasione della sfida contro l’Uruguay.