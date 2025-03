Ilfattoquotidiano.it - Nessun sollievo per l’assenza di AfD nel futuro governo tedesco: quelle battaglie restano

All’indomani delle elezioni tedesche, sulla stampa italiana sono apparsi molti commenti accomunati da una sorta di senso diper il risultato elettorale dell’AfD: solo il 20,8%, non abbastanza per governare.Forse temevano l’avvento di unintenzionato ad autorizzare il rimpatrio degli immigrati anche in paesi come Afghanistan e Siria, abolire il ricongiungimento familiare per i beneficiari di tutela secondaria (circa un terzo dei richiedenti asilo nel 2024), chiudere i programmi di asilo umanitario e reintrodurre i controlli alle frontiere? Pronto ad abrogare il divieto di realizzare nuovi impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili e ad invertire la rotta sulle misure introdotte per contrastare e/o vietare l’utilizzo di veicoli a diesel e benzina? O, ancora, uncontrario al principio di autodeterminazione dell’identità di genere, convinto che l’unico modello di famiglia corretto sia quello composto da padre, madre e figli? Che volesse reintrodurre la leva obbligatoria?Beh, ho una brutta notizia: quel, probabilmente, si farà.