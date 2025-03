Sololaroma.it - Nessun cartellino in Empoli-Roma: l’ultima volta con Fonseca in panchina

Poco tempo per laper godersi i numerosi successi che sta inanellando in questo periodo, l’ultimo dei quali contro undominato, anche se il poco cinismo ha tenuto aperto il risultato fino all’ultimo minuto. All’orizzonte il cruciale match di ritorno contro l’Athletic Club, nei quarti di finale di Europa League, per proseguire nella competizione e dare ulteriore continuità ad un periodo d’oro. Come detto, solo la pecca di non averla chiusa la gara contro i toscani, che però ha regalato una curiosità interessante.sventolato dall’arbitro Marco Di Bello nel match, qualcosa di decisamente raro in un calcio moderno sempre più veloce e fisico. Partita dunque estremamente corretta ed un direttore di gara che ha saputo mantenere il polso della situazione senza ricorrere ad ammonizioni ed espulsioni.