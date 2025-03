Lanazione.it - ‘Nellino’ Magini, addio a un’icona della pallavolo

Leggi su Lanazione.it

Quarrata (Pistoia), 10 marzo 2025 – Un grandepistoiese se n’è andato in silenzio, così come aveva vissuto. È scomparso all’età di 90 anni. Nello, storico presidentePolisportiva Quarrata, una squadra entrata nell’immaginario collettivo del volley provinciale. Conosciutissimo nella città del mobile e nella Piana, un tempo muratore dipendente, lascia un nipote, Marco Noccioletti. Martedì alle 10, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata, sarà officiato il funerale alla presenza di tutti i suoi “ragazzi”. Sì, perché la famiglia di, che non si è mai sposato, erano i suoi pallavolisti, che gli hanno voluto così bene da ricordarsi sempre di lui, festeggiandolo anno dopo anno sino al 90°, il 7 aprile 2024 nella palestra delle scuole medie di Quarrata.