Lanazione.it - Nella Valdinievole rinasce Legambiente

Massa e Cozzile (Pistoia), 10 marzo 2025 –. E’ in programma sabato 15 marzo, alle 17, al circolo Arci di Margine Coperta, a Massa e Cozzile un incontro per ricostituire il gruppo ambientale, dove interverranno anche Fausto Ferruzza, presidente diToscana, e Antonio Sessa, presidente diPistoia, insieme al gruppo di attivisti che ha promosso la riunione. “Il circolo dell’associazione che ha per lungo tempo operatozona - dice- ha ricoperto un ruolo importante per la salvaguardia del territorio, pur in un contesto difficile e a fronte di politiche pubbliche territoriali invasive. Ha seguito questioni ambientali cruciali, relative alla tutela del paesaggio, della zona umida del Padule di Fucecchio, e della sentieristica.