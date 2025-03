Ilfattoquotidiano.it - Nella pancia dello Stadium rimbomba il coro per Allegri: la contestazione durissima alla Juventus e a Thiago Motta

“Massimiliano, eh eh oh oh”. Il nome. C’è anche questoa prende formaandata in scena contro ladopo la tremenda sconfitta per 4 a 0 contro l’Atalanta. Oltre i fischi, oltre gli spalti già semi–vuoti a metà della ripresa, oltre gli altri cori contro tutti. Questo nello specifico, che rievoca, è un attacco diretto all’attuale dirigenza e a.Molte delle persone presenti allonon avevano mai visto laperdere così malamente in casa. L’ultima volta di una sconfitta con 4 gol di scarto risale al 1967: un derby vinto dal Torino una settimana dopo la scomparsa di Gigi Meroni. Insomma, per i tifosi bianconeri è un evento epocale, in negativo. Hanno già dovuto digerire due eliminazioni brucianti contro il modesto Psv in Champions League e contro l’Empoli (che lotta per non retrocedere) in Coppa Italia.