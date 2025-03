Lanazione.it - Negrita, conto alla rovescia per il tour

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 marzo 2025 – Manca meno di un mese al “- CANZONI PER ANNI SPIETATI” che martedì 15 aprile farà tappa al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera deie che hanno definito il sound rock in Italia, ilsarà l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo album in uscita il 28 marzo anticipato nel mese di gennaio dal singolo “Noi Siamo Gli Altri”, una bta profonda e viscerale che celebra l’autenticità e la libertà di pensiero. L’atteso concept album (pubblicato da Universal) rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero e arriva a sei anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio. Questo il calendario completo del “- CANZONI PER ANNI SPIETATI” prodotto e organizzato da MC2Live: 8 aprile 2025 Roma - Atlantico 9 aprile 2025 Napoli - Casa Della Musica 12 aprile 2025 Ravenna - GNX Arena 13 aprile 2025 Milano - Alcatraz 15 aprile 2025 Firenze - Teatro Cartiere Carrara 16 aprile 2025 Venaria (To) - Teatro Concordia 18 aprile 2025 Brescia - Teatro Clerici 19 aprile 2025 Padova - Gran Teatro Geox 24 aprile 2025 Rovereto (TN) - Palasport 1 maggio 2025 Nonantola (MO) - Vox Club 2 maggio 2025 Nonantola (MO) - Vox Club SOLD OUT Biglietti in vendita su mc2live.