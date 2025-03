Iodonna.it - Negli episodi di stasera su Rai 1 Antonia fa di tutto per oscurare il talento della sorella Carolina. Invidie, inganni, rivoluzione e nuovi amori segnano le vite delle tre protagoniste

Leggi su Iodonna.it

su Rai 1 alle 21.30 va in onda la penultima puntatafiction Belcanto di Carmine Elia, sempre più melodrammatica.è stata scelta per interpretare La Cenerentola e finalmente Maria si prende cura di lei, come non ha mai fatto prima.è passata in secondo piano ed è gelosa del successo. Vittoria Puccini alla Milano Fashion Week: «La moda è sogno, e manda messaggi importanti» X Leggi anche › Nella seconda puntata di “Belcanto” le figlie di Maria scoprono la verità sul suo passato Nell’o di questa sera il pubblico conoscerà la natura oscura di: vuole a tutti i costi dimostrare di essere migliore di